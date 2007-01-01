



Редактор «Азадлыг» не просил убежища в Европе

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 18:19:27

Первый заместитель главного редактора оппозиционной газеты «Азадлыг» Рахим Гаджиев опроверг сообщения о том, что он попросил убежища в одной из европейских стран.

Как заявил Turan Гаджиев, он находится во Франции для участия в журналистском мероприятии.

«Утверждения о том, что я попросил политическое убежище, абсолютно не обоснованы», - сказал редактор.

Отметим, что сообщение о том, что Гаджиев попросил убежища появилось сегодня на нескольких проправительственных сайтах Азербайджана.-02В-