



Накажут ли замдекана за угрозы студентам?

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 17:10:20

Сегодня в соцсетях появилось пятиминутная аудиозапись, на которой, как утверждается, замдекана журфака БГУ Айтекин Зейналова угрожает старостам студенческих групп.

Женский голос, представляемый как Зейналова, угрожает старостам наказанием, если кто-то из студентов позволит себе критиковать и.о. декана Джахангира Мамедли, саму Зейналову и другого замдекана по имени Кенуль.

Особое возмущение у замдекана вызывает употребленная в Фейсбуке одним из студентов фраза - «куда смотрит деканат?».

Пресс-секретарь БГУ Парвана Ибрагимова на просьбу Turan прокомментировать аудиозапись сказала, что начато расследование и по этому поводу будет официальное сообщение университета.

Попытки Turan связаться с самой Зейналовой, результатов не дали.

Эксперт в области права медиа Алескер Мамедли назвал поведение замдекана «неудачной» формой общения со студентами.

«Очень жаль, что занимающая такую должность педагог , в такой форме общается со студентами. Ее угрозы – это прямое посягательство на свободу выражения студентов.

Судя по аудиозаписи, у замдекана вызывает претензии фраза «куда смотрит деканат?», в которой нет ничего предосудительного.

Особо возмутительно, что такое происходит на факультете журналистики», - отметил Мамедли.

Он считает необходимым расследование этого случая и отстранение Зейналовой от работы, в случае подтверждения.

Эксперт надеется, что руководство университета сделает правильные выводы и не станет преследовать студентов за распространение записи, ибо речь идет о факте угроз студентам со стороны педагога. –06C-