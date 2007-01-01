

ПГО: решение Кабинета министров не устранило законодательных ограничений для НПО 2017 Январь 21 ( Суббота ) 23:56:57



“Платформа гражданского общества» (ПГО) распространило оценочный документ относительно принятого 11 января постановления Кабинета министров о внесении изменений в «Правила регистрации грантовых договоров (решений)». ПГО указывается на не состоятельность утверждений, что нововведения устраняют препятствия на пути регистрации грантов. На самом деле, как отмечает ПГО, эти изменения не устраняют 18 различных ограничительных норм внесенных в законодательство о грантах в 2013-2014 гг. Согласно статье 147 Конституции Азербайджана постановления Кабинета министров имеют низшую юридическую силу, чем законы и указы президента, и направлены на регулирование исполнения законов. Постановления Кабинета министров не обладают силой изменения ограничительных норм в законах или их смягчения в иной форме. Далее ПГО указывает на сохранение в силе принятых начиная с декабря 2013 года поправок в законодательство, которые ограничивают нормальную деятельность НПО, получение ими средств в виде грантов и пожертвований из любых источников. Таким образом, постановление Кабинета министров не отменило следующие ограничения: Сохраняются нормы, обязывающие регистрацию грантов и пожертвований; Остается требование представления не копий, а оригинала грантовых и дополнительных договоров; Остается в силе обязательность представления на регистрацию помимо грантового договора оригинала с подписями самого грантового проекта (порой он может быть свыше 100 страниц); Остается в силе норма о выдаче уведомления о регистрации гранта и пожертвования; Остается в силе представление уведомления для ведения банковских операций по гранатам и пожертвованиям; Остается в силе норма об обязательности предоставления гранта или пожертвования свыше 200 манатов посредством банковского перевода; Остается в силе отдельная регистрация субгранта если он предусмотрен в грантовом договоре Остается в силе требование регистрации доноров в стране в качестве резидентов (регистрация представительства). Остается в силе условия о подписании донорами для регистрации в стране соглашения с правительством; Доноры в уставах, которых главной целью провозглашается благотворительность, или осуществляющих программы, которые могут быть предметом грантов могут регистрироваться только как доноры; Остается в силе требование к донорам отдельно пройти регистрацию для выдачи грантов; Доноры должны отдельно пройти регистрацию при объявлении каждого гранта; Доноры для выдачи грантов каждый раз должны получить от Министерства финансов заключение о целесообразности данного проекта; Остается в силе требование о регистрации гранта грантополучателем; Остается в силе каждый раз перерегистрация грантовых договоров, дополнительных договоров и субгрантов в случаях изменений сумм, сроков, целей грантов; Остается в силе юридическая ответственность за банковские и иные операции по незарегистрированным грантам; Остается в силе требования регистрации договорах об услугах, оказываемых НПО за счет средств получаемых из иностранных источников; Остается в силе постановление Кабинета министров за номером 216 от 5 июня 2015 г. «Правила регистрации грантовых договоров (решений)» Остается в силе утвержденное, постановлением Кабинета министров от 22 октября 2015 г.. «Правила о приобретении иностранными донорами права выдачи грантов на территории Азербайджанской Республик»; Остается в силе утвержденное, постановлением от 21 октября 2015 г. «Правила о представлении сведений о лицах получивших пожертвования от НПО, а также филиалов и представительств иностранных НПО и выдавших пожертвования; Остаются также в силе утвержденные Кабинетом министром 21 октября 2015 г «Правила регистрации договоров об услугах, оказываемых НПО, филиалами и представительствами иностранных НПО за счет иностранных средств»; Остаются в силе крупные административные штрафы для доноров и рецепиентов ( до15000 манатов). ПГО считает, что не устранив из законодательства такое большое количество ограничительных норм невозможно изменить правовую среду для деятельности НПО. Более того, внесенные Кабинетом министров изменения в Правила регистрации грантов имеют недостатки. В частности, пункт 1.10 Правил гласит: «Если предмет грантового договора (решения) ставит цели оказания услуг или выполнения работ, то в таком случае этот договор может быть зарегистрирован как договор об услугах». Это норма позволяет регистрирующему органу произвольно толковать норму и квалифицировать грантовый договор как договор об услугах. В таком случае, используемые средства будут облагаться не упрощенным налогом, а НДС. Таким образом, значительная часть гранта будет использоваться не по целевому назначению, а направляться в бюджет. В приложении номер 6 к утвержденным 11 января Кабинетом министров Правилам указывается, что выдача уведомления по регистрации грантов отменяется. На самом деле отменяется не сама практика выдача уведомлений, а лишь уведомления по приложению номер 6. На практике регистрирующий орган будет заявлять грантополучателю, что он должен выдать уведомление. Однако Кабинет министров отменил старую форму уведомления, а новую не утвердил. По этой причине выдача уведомления будет затягиваться. Такое ранее уже имело место. Так, в июле 2014 г. был отменен порядок регистрации грантов, а новых правил не было до июня 2015 г и Минютс под предлогом отсутствия правил не зарегистрировало не один грантовый договор. Кроме того, процесс регистрации гранта с учетом необходимости представления заключения Минфина может затянуться на два месяца. Таким образом, нововведения утвержденные Кабинетом министров не приведут к улучшению условий деятельности НПО. ПГО призывает власти серьезно реформировать законодательство об нПО и устранить существующие ограничения.—06D--