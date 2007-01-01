



В воскресенье ожидается снег

2017 Январь 21 ( Суббота ) 13:21:59

Во второй половине дня в воскресенье в Баку и на Апшероне ожидаются осадки в виде дождя, а затем и снега при сильном северо-западном ветре, сообщили синоптики.

Температура воздуха понизится до -1 градуса мороза ночью и +3+5 градусов днем.

По районам страны осадки также ожидаются во второй половине дня, в горах – снег. В горных районах Большого Кавказа – интенсивный.

Ночью будет от -2 градусов мороза до +4+7 градусов днем. В горах ночью и днем -4-8 градусов мороза. На дорогах будет гололед. -02D-