



Активиста оппозиции незаконно держат под стражей – адвокат

2017 Январь 21 ( Суббота ) 12:49:48

Решение о продлении срока ареста активиста партии Народного фронта Фуада Ахмедли необоснованно, ибо никаких следственных действий в отношении него не проводится, заявил Turan адвокат Асабали Мустафаев.

19 января он встретился со своим подзащитным в Кюрдаханском СИЗО. У активиста по прежнему проблемы со здоровьем.

Адвокат сообщил о направлении жалобы по делу Ахмедли в Европейский суд по правам человека.

Ахмедли был арестован в августе 2016 г. сотрудниками Службы госезопасности по обвинению в распространении личных данных абонентов сотовой связи и превышении полномочий. Позже его обвинили также в связях с движением «Хизмет» Фетулла Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке госпереворота.

На прошлой неделе срок ареста Ахмедли был продлен до 12 марта.—06D--