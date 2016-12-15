

Генпрокуратура Беларуси решила выдать израильского блогера 2017 Январь 20 ( Суббота ) 19:47:32

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Постановление о выдаще Александра Лапшина Баку было принято Генпрокуратурой РБ еще вечером 17 января, однако общественность узнала об этом из постов в социальных сетях сегодня, тремя днями позже. Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции в Азербайджан блогера Александра Лапшина, обладателя гражданств Израиля и России. Как оказалось, соответствующее постановление было вынесено заместителем генпрокурора Стуком А. К. еще вечером 17 января, однако общественность узнала об этом из постов в социальных сетях сегодня, тремя днями позже.



Как пишет на странице самого Лапшина, известного под сетевым ником Puerrtto, в "Живом журнале" его подруга Екатерина, уведомление о готовящейся экстрадиции было направлено в консульство Израиля лишь сутки спустя – вечером 18 января.



"Прокурор считает, что выдача решения адвокатам не предусмотрена УПК РБ – ни родственникам, ни адвокатам, ни дипмиссиям! – пишет подруга блогера. – Мало того, на момент вручения решения Саше, информации о нем не было даже в МИД Беларуси, в который незамедлительно обратились консулы Израиля и РФ! По крайней мере, МИД РБ тогда не подтвердил им факт принятия такого решения".



По мнению автора поста, белорусские силовики пытаются таким образом оставить минимум времени для опротестования решения Генпрокуратуры. Подать протест можно в течение 10 суток.



Как сообщал портал IzRus, Александр Лапшин был задержан в Минске 15 декабря, будучи объявлен в международный розыск Азербайджаном. Баку требует его экстрадиции, поскольку блогер побывал в контролируемом Арменией Нагорном Карабахе, попал в "черный список" МИД Азербайджана, но потом все-таки побывал и в этой стране. Пока решается вопрос об его экстрадиции, Лапшин сидит в минском СИЗО. http://m.izrus.co.il