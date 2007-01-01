



На «Нардаранском процессе»

2017 Январь 16 ( Понедельник ) 18:00:28

На суде по «Нардаранскому делу» сегодня продолжились заключительные выступления обвиняемых.

Лидер движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде продолжил рассказ о том, как его самого и сторонников пытали и искалечили в полиции.

«Нас в бандотделе пытали, пытаясь сломить, но не смогли. А бандотдел – это лицо азербайджанской власти», - сказал он.

«До ареста я жил идеей реформы, но теперь живу идеями революции», - сказал Багирзаде.

Он призвал Ильхама Алиева не надеяться на силовиков, ибо даже в «бандотделе» матом ругают его семью.

Выступившие затем Джахад Бабакишизаде, Игбал Исмайлов, Фархад Балаев и Рамин Йарыев также заявили о пытках в «бандотеле», несправедливости суда, призвав осудить их пожизненно, чтобы «не отрываться от Багирзаде».

Следующее судебное заседание состоится 18 января.—06D--