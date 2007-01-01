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Общество 2017
Закрылся частный университет «Тафаккюр»

Закрылся частный университет «Тафаккюр»

2017 Январь 16 ( Понедельник )  17:01:42
English Azərbaycan

Частный университет "Тафаккюр" заявил о прекращении своей деятельности из-за финансовых проблем.

По информации Минобразования, создана рабочая группа, которая займется распределением студентов по другим вузам.

Будут созданы все необходимые условия для беспрепятственного перевода  студентов в другие вузы по их специальностям и набранным на вступительных экзаменах баллами, сказано в сообщении Минобразования.

Университет «Тафаккюр» был создан в 1994 году. -05D-

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