



Закрылся частный университет «Тафаккюр»

2017 Январь 16 ( Понедельник ) 17:01:42

Частный университет "Тафаккюр" заявил о прекращении своей деятельности из-за финансовых проблем.

По информации Минобразования, создана рабочая группа, которая займется распределением студентов по другим вузам.

Будут созданы все необходимые условия для беспрепятственного перевода студентов в другие вузы по их специальностям и набранным на вступительных экзаменах баллами, сказано в сообщении Минобразования.

Университет «Тафаккюр» был создан в 1994 году. -05D-