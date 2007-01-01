



Али Аббасов не фигурант уголовного дела - прокуратура

2017 Январь 16 ( Понедельник ) 16:36:44

В 2016 году Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре рассмотрено 9360 обращений, расследовано 251 уголовное дело. Об этом заявил на пресс-конференции 16 января глава указанного управления Кямран Алиев.

По 159 (63,3%) материалам начаты уголовные дела, по другим обращениям приняты дисциплинарные меры, сказал Алиев. На «горячую линию 161» поступило 5492 обращений. В 23-х случаях начаты уголовные дела.

С поличным в ходе спецопераций были задержаны 6 человек, подозреваемых в коррупции. В ходе оперативных мероприятий были задержаны 24 человека.

В отношении 313 должностных лиц государственных и частных учреждений было завершено и передано в суды 201 уголовное дело. В настоящее время в производстве находятся 116 уголовных дел.

Суды обеспечили возмещение потерпевшим 33 млн. манат из 202 млн. нанесенного ущерба. По остальной сумме наложены аресты на имущество.

Секретарь комиссии Кямал Джафаров сказал, что 2016 г. был годом масштабных реформ в области коррупции. Госорганы исполнили Национальный план действий по борьбе с коррупцией на 86% и 82% – Национальный план действий по открытому правительству.

Однако создание общественных советов при министерствах и ведомствах пока не получило широкой практики.

Отвечая на вопросы, Кямран Алиев сказал, что в связи с нарушениями правил обмена валюты начаты 12 уголовных дел. Он также сообщил о продолжении расследования уголовного дела в отношении пяти филиалов Международного банка.

В 2016 г. больше всего жалоб было по банковскому сектору. Были расследованы и направлены в суды 52 уголовных дела. Также велось следствие по 5 уголовным делам в отношении руководителей страховых компаний.

Кямран Алиев опроверг сообщения СМИ о том, что бывший министр связи Али Аббасов возместил нанесенный государству ущерб. По его словам , если бы Аббасову вменялось возмещение ущерба, то он предстал бы перед судом.

Тем самым, он опроверг ходатайство адвокатов арестованных по «Делу Минсвязи» привлечь Аббасова к суду, поскольку он возместил государству ущерб в 6,8 млн. манат.

Разоблачение коррупции должностных лиц Минсвязи - показатель политической воли властей в борьбе с коррупцией. «Это уголовное дело урок другим чиновникам и свидетельство неотвратимости наказания за коррупцию», - сказал Алиев.

Кабмину еще в 2005 году было поручено утвердить образцы деклараций о доходах президента и других высокопоставленных должностных лиц. Однако до сих пор это не сделано. В чем причины? Отвечая на этот вопрос, Кямран Алиев сказал, что тема остается на повестке дня. «Мы ведем консультации с международными структурами, имеющими опыт в этой сфере. Мы изучаем опыт ряда стран. Это будет», - пообещал Алиев. -03B-