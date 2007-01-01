



Фермеры жалуются, что у них отбирают землю

2017 Январь 16 ( Понедельник ) 14:55:49

Группа фермеров из Шамахи прибыла в Баку , жалуясь на исполнительную власть, которая хочет отобрать у 130 фермеров 50 гектаров сельхозугодий, сообщил Turan один из фермеров Захир Мамедов. По его словам, в каждом фермерском хозяйстве по 4-5 семей.

«Нас хотят лишить земель, на которых мы работаем многие годы. В 90-х гг. годах мы взяли эти участки в аренду, срок которой не истек. У меня лично срок аренды истекает в 2028 году, но получили письма из Исполнительной власти Шамахинского района об одностороннем расторжении аренды», - сказал Мамедов.

Он отметил, что фермеры были и на приеме у министра сельского хозяйства, где им обещали дать «справедливую компенсацию».

«То есть нам дали понять, что от земли мы должны отказаться, тоже самое сказал глава Исполнительной власти района.

По неофициальным данным, новым пользователем земли станет “Paşa Holdinq”, сказал Мамедов.

«Мы многие годы работаем на этих землях, выращиваем сельхозпродукции, занимаемся животноводством. Но даже, как нам говорят, меняется целевое использование земли, то в первую очередь, купить ее должны предложить арендаторам поэтому мы решили обратиться к центральному руководству и СМИ» - сказал Мамедов, отметив, что фермеры пытаются добиться приема в администрации президента.—05C06—