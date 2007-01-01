

Активист NIDA осужден на 5,5 лет 2017 Январь 16 ( Понедельник ) 13:32:36

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В понедельник Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор активисту движения NIDA Эльгизу Гахраману, осудив его на 5,5 лет лишения свободы. Суд признал его виновным в незаконной торговле наркотиками в крупном размере. В последнем слове активист отверг предъявленное ему обвинение, заявив, что он осужден по политическому заказу. Защита намерена обжаловать приговор. Напомним, что Гахраман был арестован в августе прошлого года. По мнению его товарищей, истинная причина ареста - пост в Фейсбуке, где активист сыронизировал по поводу сравнений сына Ильхама Алиева с шахом Исмаилом. Правозащитные организации признали Гахрамана политзаключенным». –36B-