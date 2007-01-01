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Общество 2017
Проспект Нариманова ("Советская") закрывается на реконструкцию

Проспект Нариманова ("Советская") закрывается на реконструкцию

2017 Январь 15 ( Воскресенье )  11:48:30
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с 16 января будет закрыто  движение на проспекте Нариманова в связи с реконструкцией дорожного, сказали Turan  в  ОАО «Азеравтойол».

ОАО предлагает водителям использовать объездные пути.

Работы ведутся на участке дороги длиной 2165 метров,  В рамках реконструкции проспекта вместо двух полос будет организовано 5 полос шириной 17,5 метра. Общая ширина дороги увеличится в два раза - с  11 метров до 23,5 метра.—0--

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