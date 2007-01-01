AZ

RU

EN





 
Общество 2017
РГП «166» приняла решение о расширении своего состава

РГП «166» приняла решение о расширении своего состава

2017 Январь 15 ( Воскресенье )  10:40:34
English Azərbaycan

Рабочая группа по политзаключенным Азербайджана, известная по первичному списку заключенных «166», приняла решение о расширении своего состава.

Список из 166 политзаключенных  был объявлен 18 октября 2016 года тремя учредителями группы – правозащитниками Лейлой Юнус, Эльшаном Гасановым и Огтаем Гюлалыевым и был поддержан известными деятелями гражданского общества.

На состоявшемся в  субботу заседании группы приняли участие Огтай Гюлалыев, Эльшан Гасанов, Аваз Зейналлы, Хилал Маммедов, Ровшан Ахмедов, Эльдениз Гулиев, Мехман Алиев. Заочно к участникам встречи присоединились находящаяся в эмиграции Лейла Юнус и  правозащитник из Гейчая Талех Хасмамедов.

Окончательное решение о расширении состава РБ будет принято в конце января. К этому времени также будут подготовлены предложения по расширению  списка политзаключенных, в свете последних  арестов активистов гражданского общества и журналистов.

«В связи с последними атаками властей на гражданское общество, которые характеризуется новыми арестами и  судебными приговорами в отношении протестного электората, возникла объективная необходимость вовлечения в  борьбу  против политического насилия широкого спектра лиц», сказал Координатор Общественного альянса «Азербайджан без политзаключенных» Огтай Гюлалыев.—0—

 

 

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com