



Апелляционный суд оставил активиста ПНФА под стражей

2017 Январь 14 ( Суббота ) 19:10:30

В субботу состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на административный арест активиста молодежного комитета партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниджата Низамова.

Он был задержан 9 января и приговорен на следующий день к десяти суткам административного ареста по обвинению в не подчинении полиции.

Как сообщил Turan адвокат активиста Асабали Мустафаев, по утверждениө полиции, молодой человек якобы громко говорил и ругался с кем-то на улице по мобильному телефону, а когда сотрудники полиции призвали его к порядку, он проигнорировал их и потому был задержан.

По словам адвоката, это шаблонное обвинение, которое полиция предъявляет оппозиционным активистам для привлечения их к административной ответственности.

На самом деле, Низамова забрали из дома естественно он не мог находясь у себя на квартире не подчиниться полиции.

Сам молодой человек на суде заявил, что его преследуют за публикации в Facebook.

Так, по словам Низамова, в полиции ему предъявили претензии по поводу записей в Facebook, и в частности репосты статусов лидера ПНФА Али Керимли, критику обвиняемых по «Нардаранскому делу» и другие публикации.

Мустафаев сообщил, что защита будет готовить жалобу в Страсбургский суд.—06B--