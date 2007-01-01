

Наблюдается положительная динамика удовлетворенности клиентов Azercell в 2016 году 2017 Январь 13 ( Пятница ) 17:09:33

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В 2016 году Azercell Telecom, которая постоянно заботится о положительном опыте своих абонентов и старается предоставлять им высококачественные услуги, наблюдает повышение уровеня удовлетворённости клиентов. По результатам опроса, проведённого между абонентами для оценки уровня работы агентов по обслуживанию абонентов, деятельноть Абонентского Центра Azercell получила высокую оценку. Так, в 2015 году уровень удовлетворённости клиентским сервисом составлял 79%, а в 2016 году данный показатель вырос до 83%. Также Компания добилась высокого результата по Индексу Лояльности Клиентов NPS (Net Promoter Score), согласно которому Azercell сохранила за собой лидерские позиции и в 2016 году на местном телеком рынке. Как известно, в 2014 году впервые в Азербайджане компания Azercell внедрила инновационную систему, позволяющую оценивать показатель, известный в мире как Индекс Лояльности Клиентов - NPS (Net Promoter Score). Данный индекс определяет приверженность потребителя товару или компании (индекс готовности рекомендовать). С началом претворения в жизнь этой уникальной возможности, Azercell ещё раз подтвердила своё лидерство в сфере обслуживания клиентов, что всегда являлось примерным показателем успешного опыта в стране. Внедрение этой инновационной модели оценки приверженности пользователей позволил Azercell ещё лучше узнать потребности своих абонентов и тем самым направить последующую деятельность в соответствии с их пожеланиями. С целью сохранения и увеличения уровня удовлетворённости клиентов, в 2016 году Компания продолжила совершенствовать техническую базу и повышать квалификацию своих сотрудников. Azercell всегда отличалась своими инновационными подходами в сфере клиентских услуг: в 1998 году Azercell открыла первый телефонный центр в стране, функционирующий в режиме 24/7, а в 2009 создала первый Региональный телефонный центр в г. Гянджа. Оказывая услуги своим абонентам не только лицом к лицу, но и виртуально, Компания постоянно повышает уровень качества данных услуг. Azercell была неоднократно удостоена различных наград за успешную деятельность по обеспечению удовлетворённости клиентов. Azercell также совершает поездки к абонентам, которые по тем или иным причинам не могут посетить Центры Клиентских Услуг или Экспресс Офисы. Посредством визитов в различные города и районы Азербайджана, Мобильная абонентская служба оперативно и удобно реагирует на запросы и пожелания абонентов и предоставляет абонентам весь спектр услуг своих Центров или Экспресс Офисов Компании. Сегодня Azercell с радостью оказывает услуги посредством самой большой сети обслуживания клиентов которая состоит из 63 пунктов абонентского обслуживания и Экспресс-офисов, а также самой большой сети точек продаж из 393 пунктов. Эти офисы и центры готовы оказывать высококачественные услуги абонентам на всей территории нашей страны. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az.



Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.