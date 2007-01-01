



На судебном процессе «Нардаран-2»

2017 Январь 13 ( Пятница ) 16:56:06

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по «Нардаранскому делу-2», фигурантами которого являются заместитель председателя движения «Мусульманское единство» Эльчин Гасымов и еще 11 активистов этой организации. Это вторая группа лиц , арестованных по обвинению в антиправительственной деятельности в поселке Нардаран.

Гасымов был арестован 5 ноября 2015 г. в административном порядке. После спецоперации в поселке Нардаран 26 ноября 2015 г.ему были предъявлены обвинения в терроризме, создании незаконных вооруженных формирований, незаконном хранении оружия, разжигании межнациональной розни, антигосударственных призывах, оказании сопротивления полиции с применением насилии и др.

Те же обвинения предъявлены и другим подсудимым, которые были арестованы в конце ноября-декабря 2015 г. Сегодня на процессе был объявлен обвинительный акт.

Подсудимые заявили, что не признают себя виновными.

В начале заседания председательствующий судья Майыл Байрамов зачитал заявление обвиняемого об отводе судье. Однако отвод не был удовлетворен. Следующее заседание назначено на 19 января.—36C06--