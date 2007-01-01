



МВД пожаловалось на блогера М.Гусейова в прокуратуру

2017 Январь 13 ( Пятница ) 02:01:20

МВД Азербайджана считает, что глава Института свободы и безопасности репортеров, блогер Мехман Гусейнов выступил с заявлениями, наносящими ущерб имиджу полиции. МВД отрицает факт похищения и пыток над блогером. МВД обратилось в генпрокуратуру для дачи правовой оценки действиям блогера. Сам блогер назвал заявление МВД смехотворным.

Согласно сообщению МВД, распространенному 12 января Мехман Гусейнов был задержан с неким Акрамом Тахмазовым, когда у них произошел конфликт вечером 9 января на пересечении улиц Братьев Мардановых и Азии Асланова в Насиминском районе Баку. Они были задержаны. Утром 10 января в отношении указанных лиц были составлен протокол по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям сотрудника полиции) Кодекса об административных проступках и материалы были направлены в суд. Решением суда Тахмазов был арестован на 10 суток, а М.Гусейнов оштрафован на 200 манатов.

Однако, как отмечает МВД, Гусейнов в своем обращении представителям прессы «в целях введения общественности в заблуждение и нанесения ущерба имиджу полиции» озвучил необоснованные утверждения о том, что он, якобы, был похищен полицией, незаконно лишен свободы, подвергался пыткам.

Для правовой оценки действий Гусейнова, оклеветавшего полицию посредством обвинения ее в совершении тяжкого преступлении», МВД подало с ходатайство в Генпрокуратуру. По итогам расследования будет дана дополнительная информация, заявило МВД.

Блогер назвал заявление МВД смехотворным.

«МВД заявляет, что я говорю не правду, не было похищения и пыток. Наверное, то, что я снимал и показывал, тоже не правда. Снятые мной виллы, дворцы, вовсе не принадлежат азербайджанским министрам, а собственность министров Германии. А снятые мной факты полицейского и чиновнического произвола происходили не в Азербайджане, а в Европе… Оказывается, что у нас в полицейских управлениях никого не пытают, а раздают конфеты, шоколад», - с сарказмом сказал блогер.

Он также сказал, что хотя и не считает себя виновным, но заплатит присужденный ему штраф, однако всю сумму внесет монетами достоинством в 1,3 и 5 гяпик.

Адвокат Агиль Лаиджев назвал действия МВД не компетентными.

«МВД в порядке частного обвинителя может обратиться в суд. Прокуратура же не имеет никакого отношения к инициированию уголовного преследования в порядке частного обвинения», - считает Лаиджев.

Отметим, что ранее адвокат блогера Эльчин Садыгов распространил фото блогера со следами насилия на его теле. –06D--