



Журналист Афган Садыгов осужден на 2,5 года

2017 Январь 12 ( Пятница ) 17:53:04

В Джалилабадском районном суде 12 января был зачитан приговор журналисту Афгану Садыгову, обвиняемому в хулиганстве. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы ( прокурор просил 3 года тюрьмы).

Учредитель и редактор сайта “azel.tv” А.Садыгов был задержан 22 ноября 2016 г. и обвинен по статье 127.2.3 (умышленное причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений) УК.

Речь идет об инциденте в августе в здании Исполнительной власти района. Тогда в приемной главы района на журналиста набросилась некая Алия Рзаева, после чего полиция запротоколировала инцидент, как нанесение ущерба здоровью.

Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, журналист заявил, что против него была устроена провокация и его преследуют за профессиональную деятельность.

Согласно материалам обвинения, Афган Садыгов якобы ударил «потерпевшую» 9 августа 2016 года в 10 утра в приемной главы Исполнительной власти Джалилабада, и она потеряла сознание и тут же была госпитализирована. Однако в книги регистраций районной больницы указано, что эта женщина поступила лишь в 15.30.

Кроме того, в материалах дела показания датируются 9 августа и там стоят подписи этой женщины. Это не стыкуется с утверждением, что она была в бессознательном состоянии несколько дней в больнице. Однако суд не стал расследовать не стыковки.

Все свидетели по делу были работники районной администрации.

Суд также не удовлетворил ходатайство защиты о просмотре видеозаписей камеры наблюдения в приемной главы района. Ибо в таком случае стало бы ясным, что никакого нападения на женщину не было.

Адвокат намерен обжаловать приговор. По его мнению, журналиста преследуют из-за критического освещения социальных проблем в районе, незаконных действий чиновников. --06B--