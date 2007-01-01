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Общество 2017
Решение суда по делу М.Гусейнова будет обжаловано

Решение суда по делу М.Гусейнова будет обжаловано

2017 Январь 11 ( Среда )  17:55:03
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Решение суда по делу блогера Мехмана Гусейнова о штрафе в 200 манат за неподчинение полиции, будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Кроме того, будет подана жалоба в прокуратуру на пытки Гусейнова в полиции. Об этом Turan сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

“Мы осмотрели травмы и пятна крови на теле и одежде Мехмана и  задокументировали это.

Ряд фотографий о повреждений на теле Мехмана мы не обнародуем по этическим соображениям», - сказал адвокат.

По его словам, в качестве «потерпевшего» в суде выступал некий Тахмазов, который 23 декабря напал на Мехмана на улице.

Кроме того, свидетели на суде 10 января дали противоречивые показания и не могли объяснить в чем выразилось неподчинение Мехмана полиции, сказал адвокат.-03B06-

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