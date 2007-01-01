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Общество 2017
Перебои в газоснабжении ряда районов Баку и страны

Перебои в газоснабжении ряда районов Баку и страны

2017 Январь 11 ( Среда )  16:42:15
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В связи с ремонтными работами  11 января, в Баку и ряд районов страны  подача природного газа осуществляется с перебоями. Об этом Turan сообщил старший диспетчер оперативной службы «104! ПО «Азеригаз» Роджат Гасанзаде.

По его словам, ограничения в подаче газа возникли в Бинагадинском, Сабунчинском, Хазарском, Апшеронском районах Баку, поселке Джейранбатан, а также Исмаиллинском, Шамахаинском, Масаллинском, Хызинском, Сиязаньском районах.

Гасанзаде сказал, что это не связано со вчерашним взрывом газа на магистральном газопроводе в Сангачале. По его словам, подача газа в полном объеме возобновится 11 января в 20.00.

В свою очередь, SOCAR сообщил, что перебои в газоснабжении связаны в текущим ремонтом ряда измерительных узлов на газораспределительной станции «Яшма», которые проводятся 11 января с 10.00  по 18.00.—05B06--

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