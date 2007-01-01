

Заключительные выступления по «Нардаранскому делу» (ОБНОВЛЕНО) 2017 Январь 11 ( Среда ) 18:56:40

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На суде по «Нардаранскому делу» в среду продолжились заключительные выступления обвиняемых. Агыль Исмайлов выразил поддержку лидерам оппозиции, религиозным активистам наблюдавшим за процессом. Обращаясь к женщинам призвал их не плакать. «Не каждой матери дано, чтобы ее сын находился в тюрьме во имя Аллаха», - сказал он, отметил, что пока партия «Ени Азербайджан» у власти, в Азербайджане будет коррупция и несправедливость. Джаббар Джаббаров обвинил МВД в карательной операции. «Они прислали в Нардаран столько сил, как будто освобождали от армян села в Карабахе», - заметил он. Он подчеркнул, что у обвиняемых не было оружия. Ибрагим Худавердиев сказал, что он не оправился от пыток до сих пор. Если бы обвиняемые были бы террористами, то они совершали бы взрывы, и подрывали себя. Зампред движения «Мусульманское единство» Аббас Гусейнов заявил, что страна управляется развлечениями и шоу и нагнетанием страха. «Мусульманское единство» было против несправедливости и деспотизма. В странах управляемых методами Каддафи и Саддама Хусейна неизбежны революции, сказал он. Он также сообщил, что в Главном управлении полиции Баку верующего Абульфаза Буньядова, раненого при захвате, насильно лили в рот водку, оскорбляя религиозные чувства. Гусейнов сказал, что он и Тале Багирзаде получают угрозы, что их убьют в тюрьме. Однако , они не боятся и не намерены просить пощады. «Террористы – это сами власти, преследующие не согласных» - сказал Гусейнов. Следующее заседание назначено на 16 января. –06D-- * * * 2017 Январь 11 (Среда) 14:03:11 На процессе по «Нардаранскому делу» сегодня продолжились заключительные выступления адвокатов. Перед началом заседания главный фигурант - Тале Багирзаде обратил внимание на объявление Ильхамом Алиевым 2017 г. «Годом Исламской солидарности». Он напомнил, что в 2009 Баку объявлен «Столицей исламского мира», тогда в городе были разрушены две мечети, поэтому в 2017 г. следует ожидать усиления репрессий против верующих. «Но в один день азербайджанский народ сам выберет себе достойную власть», - сказал Багирзаде. Далее он напомнил слова Алиева , что постнефтяная эра началась на 15 лет раньше, чем он ожидал. «Значит Ильхам Алиев хочет править до 2040 года», - сказал он. После начала заседания слово было предоставлено адвокату Фахраддину Мехтиеву, который заявил, что обстоятельства уголовного дела вымышлены. Его подзащитный Фуад Гахраманлы вообще не имеет никакого отношения к Нардаранским событиям и был арестован за свои высказывания в Интернете. Он также отметил, что другого его подзащитного Аббаса Гулиева в ГУБОП пытали и чуть не довели до суицида. «Нельзя человека преследовать по 20 статьям, если он только бросал камни в полицию», - сказал Мехтиев. Адвокат Фариз Намазлы, защищающий права Багирзаде и Аббаса Гусейнова сказал, что несмотря на ходатайства защиты, в суд так и не был вызван сотрудник Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Керим Алимарданов, который пытал верующих. Адвокат сказал, что наступит день, когда этот суд и работников ГУБОП, пытавших обвиняемых, будут судить как банду Гаджи Мамедова. Однако судья Аловсат Аббасов перебил адвоката, потребовав говорить по существу. Адвокат Джавад Джавадов отметил, что Багирзаде уже судили за наркотики и за незаконное хранение оружия, потому для очередного ареста сфабриковали нынешнее дело. Это значит, что приговор по этом делу будет политическим. Процесс продолжается.—06D-