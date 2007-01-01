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Общество 2017
Заключительные выступления по «Нардаранскому делу» (ОБНОВЛЕНО)

Заключительные выступления по «Нардаранскому делу» (ОБНОВЛЕНО)

2017 Январь 11 ( Среда )  18:56:40
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На суде по «Нардаранскому делу» в среду продолжились  заключительные выступления обвиняемых.

Агыль Исмайлов выразил поддержку лидерам оппозиции, религиозным активистам наблюдавшим за процессом. Обращаясь к женщинам призвал их не плакать.

«Не каждой матери дано,  чтобы  ее сын находился в тюрьме  во имя Аллаха», - сказал он,  отметил, что пока партия «Ени Азербайджан» у власти, в Азербайджане будет коррупция и несправедливость.

Джаббар Джаббаров обвинил МВД в карательной операции.  «Они прислали в Нардаран столько сил, как будто освобождали от армян села в Карабахе», - заметил он.

Он подчеркнул, что у обвиняемых не было оружия.

Ибрагим Худавердиев сказал, что он не оправился от пыток  до сих пор. Если бы обвиняемые были бы террористами, то они совершали бы взрывы, и подрывали себя.

Зампред движения «Мусульманское единство» Аббас Гусейнов заявил, что страна управляется развлечениями и шоу и нагнетанием страха.

«Мусульманское единство» было против несправедливости и деспотизма. В странах управляемых методами Каддафи и Саддама Хусейна неизбежны революции, сказал он.

Он также сообщил, что в Главном управлении полиции Баку верующего Абульфаза Буньядова, раненого при захвате, насильно лили в рот водку, оскорбляя религиозные чувства.

Гусейнов сказал, что он и Тале Багирзаде получают угрозы, что их убьют в тюрьме. Однако , они не боятся  и не намерены просить пощады. «Террористы – это сами власти, преследующие не согласных» - сказал  Гусейнов.

Следующее заседание назначено на 16 января. –06D--

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2017 Январь 11 (Среда) 14:03:11

На процессе по «Нардаранскому делу» сегодня продолжились заключительные выступления адвокатов.

Перед началом заседания главный  фигурант - Тале Багирзаде обратил внимание на объявление Ильхамом Алиевым 2017 г. «Годом Исламской солидарности».

Он напомнил, что в 2009 Баку объявлен «Столицей исламского мира»,  тогда в городе были разрушены две мечети, поэтому  в 2017 г. следует ожидать усиления репрессий против верующих.

«Но в один день азербайджанский народ сам выберет себе достойную власть», -  сказал Багирзаде.

Далее он напомнил слова Алиева , что постнефтяная эра началась на 15 лет раньше, чем он ожидал.  «Значит Ильхам Алиев хочет править до 2040 года», - сказал он.

После начала заседания слово было предоставлено адвокату Фахраддину Мехтиеву, который заявил, что обстоятельства уголовного дела вымышлены. Его подзащитный Фуад Гахраманлы  вообще не имеет никакого отношения к Нардаранским событиям и был арестован за свои высказывания в Интернете.

Он также отметил, что другого его подзащитного Аббаса Гулиева в ГУБОП пытали и чуть не довели до суицида.  «Нельзя человека преследовать по 20 статьям, если он только бросал камни в полицию», - сказал Мехтиев.

Адвокат Фариз Намазлы, защищающий права Багирзаде и Аббаса Гусейнова сказал, что несмотря на ходатайства защиты, в суд так и не был вызван сотрудник Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Керим Алимарданов, который пытал верующих.

Адвокат сказал, что  наступит день, когда этот суд и работников ГУБОП, пытавших обвиняемых, будут судить как банду Гаджи Мамедова. Однако судья Аловсат Аббасов перебил адвоката, потребовав говорить по существу.

Адвокат Джавад Джавадов отметил, что Багирзаде уже судили за наркотики и за незаконное хранение оружия,  потому для очередного ареста сфабриковали нынешнее  дело.  Это значит, что   приговор по этом делу будет политическим.

Процесс продолжается.—06D-

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