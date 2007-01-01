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Общество 2017
Красный Крест готов содействовать передаче тела азербайджанского военного

Красный Крест готов содействовать передаче тела азербайджанского военного

2017 Январь 11 ( Среда )  11:29:04
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Международный Комитет Красного Креста  в качестве нейтрального посредника готов оказать содействие в передаче тела азербайджанского военнослужащего. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщили в Ереванском офисе МККК.

В офисе отметили, что сейчас МККК находится в контакте с правительственными органами обеих сторон и держит этот вопрос в центре внимания. “МККК продолжает конфиденциальный двусторонний диалог с правительственными органами. Как только стороны будут готовы к обмену, мы готовы оказать посредническую помощь”, - сказали  в Ереванском офисе МККК.  

Напомним, что 29 декабря на армяно-азербайджанской границе произошел бой. По азербайджанской версии, армяне предприняли попытку диверсии, а по армянской версии, все было наоборот. В результате на армянской стороне осталось тело азербайджанского солдата  Чингиза  Гурбанова. Армянская сторона отказывается выдать его. -02D-

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