



МЧС не сообщил о причинах третьего подрыва газопровода (ОБНОВЛЕНО)

2017 Январь 11 ( Среда ) 13:32:29

Возникший накануне около 20.45 пожар на магистральном газопроводе в поселке Сангачал Гарадагского района был потушен, спустя 4 часа.

На место происшествия сразу же были привлечены соответствующие подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал. Операция завершилась в 00:58, сообщает МЧС. При этом о причинах пожара не сообщается.

Впрочем, до сих пор официальные органы не предоставили информации и о причинах предыдущих взрывов на том же газопроводе 27 декабря прошлого года и 2 января.—06D--

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2017 Январь 10 (Вторник) 22:41:10

Вечером во вторник вновь произошел на газопроводе в Сангачале. Об этом на своей странице в Facebook написала глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы. По ее данным, взрыв произошел в 20.40. После взрыва начался пожар.

Гахраманлы полагает, что причиной взрыва стало плохое качество ремонтных работ.

Ранее, в Сангачале 27 декабря прошлого года и 2 января происходили взрывы газопровода, причем на одном и том же месте.

Нынешний взрыв произошел чуть дальше от предыдущего места, сообщила Гахраманлы.

Госнефтекомпания и другие госорганы пока не прокомментировали взрыв. —06В--