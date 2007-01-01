



Суд над старейшиной Нардарана отложен

2017 Январь 10 ( Вторник ) 15:52:11

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по делу председателя совета старейшин поселка Нардаран Натига Керимова и бывшего зампреда Исламской партии Инглаба Ахадова, обвиняемых в госизмене.

Заседание началось под председательством судьи Эльдара Исмайлова, однако в ходе заседания Исмайлов взял самоотвод. Он мотивировал это тем, что следствие по делу вел следственный отдел Службы госбезопасности, а сын судьи - Эмиль Исмаилзаде, являлся членом следственной группы.

По словам Исмайлова, в таких случаях закон запрещает судье рассматривать дело. Отвод был удовлетворен, сообщил другой судья - Джавид Гусейнов.

Он отметил, что новый председательствующий будет назначен главой Бакинского суда по тяжким преступлениям.

После заседания суда Натиг Керимов заявил журналистам, что не признает себя виновным. Ахадов был арестован 27 января 2015 г. в Сальянском районе.

В чем именно заключается госизмена этих лиц, следствие не пояснило.–06D--