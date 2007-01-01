

Суд освободил Мехмана Гусейнова, оштрафовав его на 200 манат (ОБНОВЛЕНО) 2017 Январь 10 ( Вторник ) 16:57:50

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Насиминский районный суд оштрафовал блогера Мехмана Гусейнова на 200 манат и освободил его из зала суда. Судья Бабек Панахов признал его виновным по статье 535.1 (неподчинение полиции) Кодекса об административных проступках. Выйдя из суда, Мехман Гусейнов заявил встречавшим его коллегам, что подвергся пыткам в полиции после незаконного задержания в центре города. «На меня напали человек 8, заклеили рот, надели на голову мешок, пытали электрошокером и запихали в машину. По дороге меня были и я чувствовал, что из носа идет кровь. Они видимо надеялись, что я стану умолять и просить о пощаде, но я этого не сделал. Меня привезли куда- то, всячески издевались и оскорбляли. Я им заявил, что бы вы со мной не сделали, я от своей работы не откажусь», - сказал блогер срывающимся голосом. На вопрос как прошел суд, он сказал, что на суде полицейские выглядели смешно и даже судья над ними смеялся. «Я сказал им в лицо: лучше сдохните, умрите от голода, чем так жить и есть такой хлеб, порвите свои удостоверения и уйдите из полиции», - сказал Мехман. Он поблагодарил судью за то, что он не стал его арестовывать, а только оштрафовал на 200 манат. «Но этот штраф я платить не буду, так как не сделал ничего плохого», - сказал он в заключении.-16В- * * * 2017 Январь 10 (Вторник) 13:02:50 Блогер Мехман Гусейнов обвинен в невыполнении законных требований полиции, сообщил Turan его адвокат Эльчин Садыхов. По его словам, рассмотрение дела назначено на 15 часов 10 января под председательством судьи Бабека Панахова. В полицейском протоколе сказано, что некий гражданин пожаловался полиции, что Мехман толкнул его в плечо, а затем оскорбил. Прибывшим на место полицейским, Мехман также нагрубил и отказался подчиниться, поэтому против него выдвинуто обвинение по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях, что предполагает до 30 суток ареста. По словам адвоката, ему не дают возможности встречи с Мехманом, без объяснения причин. -16В- * * * 2017 Январь 10 (Вторник) 11:48:00 В 11 часов утра задержанный накануне вечером блогер Мехман Гусейнов был доставлен из 22-го отделения полиции Насиминского района в районный суд. Об этом на своей странице в Фейсбук написал его адвокат Эльчин Садыхов. В чем обвинен Мехман адвокат пока не знает. -16D- * * * 2017 Январь 10 (Вторник) 11:00:52 Вечером 9 января в самом центре столицы лицами в гражданской одежде был похищен известный блогер Мехман Гусейнов. Инцидент произошел около 20 часов недалеко от улицы Низами (Торговая), когда Мехман вышел из кафе и направлялся на встречу с друзьями. В этот момент к нему подбежали несколько человек, двое закрыли ему рот, а остальные скрутили Мехмана и затолкали в машину. Не дождавшиеся его коллеги стали звонить на мобильный Мехмана, который был отключен. МВД не комментирует похищение человека в центре столицы, делая вид, что ничего не произошло. Адвокат блогера Эльчин Садыхов заявил Turan, что поиски Мехмана пока результата не дали. Адвокат в первую очередь посетил Управление по борьбе с оргпреступностью МВД, где ему не дали ответа на вопрос : у них ли Мехман Гусейнов. В главном управлении полиции столицы адвокату заявили, что Мехмана у них нет. Адвокат продолжает поиски. Итак очередное, демонстративное похищение журналиста в центре Баку – это откровенная демонстрация насилия и подавления свободы слова в стране. В последние месяцы Мехман Гусейнов подготовил серию видеорепортажей о коррупции в высших эшелонах власти – министров, депутатов и олигархов. Он снимал особняки и виллы госчиновников, построенные на ворованные деньги и интервью с рабочими, которым владельцы этих вилл отказываются платить зарплату. Эти репортажи были очень популярны в соцсетях и имели большой резонанс, вызывая раздражение властей. Три недели назад группа лиц в гражданскому уже пыталась похитить Мехмана на улице, но это им не удалось. Мехман выступил с заявлением, где возложил вину на нападение на себя на власти страны.-02В-