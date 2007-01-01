



Фуад Ахмедли отметил день рождения в карцере

2017 Январь 09 ( Понедельник ) 21:25:02

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуад Ахмедли 9 января отметил свой 27-й день рождения в карцере Кюрдаханского СИЗО, куда был посажен накануне по надуманному предлогу. Об этом Turan сообщил адвокат молодого человека Асабали Мустафаев.

Он сегодня посетил СИЗО, где перед встречей с Ахмедли узнал, что тот 8 января был посажен в карцер.

При этом родителям Ахмедли не дали встречу с активистом и более того не приняли от них для него продукты и самое главное торт по случаю дня рождения.

По словам адвоката, накануне Ахмедли и сокамерник шутили между собой, и это было использовано для наказания активиста. Якобы молодые люди дрались и обоих за это заключили в карцер.

Сегодня Ахмедли было объявлено, что решением замначальника СИЗО ему назначено пять суток содержания в карцере.

В знак протеста Ахмедли объявил голодовку. Молодого человека фактически принудили провести свой день рождения в карцере голодным, продолжил адвокат Мустафаев.

И без того слабое здоровье Ахмедли из-за голодовки еще более ухудгилось.

В карцере его сокамерник постучался, чтобы вызвать врача. Несмотря на обещание надзирателя вызвать врача, он так и не явился.

На встрече с адвокатом Ахмедли выглядел совсем вялым.

«Мне казалось, что вот-вот он упадет на пол. Фуад сказал, что в карцере с ним очень грубо обращаются начальник смены по имени Махир и надзиратель Фуад Гурбанов.

Последний откровенно проявляет к Ахмедли враждебное отношение, угрожает сгнобить его. Это дает основания полагать, что заключение Ахмедли в карцер было спланированным шагом с целью оказать на него психологическое и физическое давление и для этого искали просто повод», - сказал адвокат.

Он отметил, что Ахмедли не позволили взять с собой в карцер личные вещи. Два дня он лишен элементарных вещей – зубной щетки, пасты, мыла, полотенца. В холодном карцере активист содержится в жакете, который был на нем когда его выводили из камеры в карцер. Содержание Фуада в таком виде в холодном помещении может обострить у него легочное заболевание», - считает адвокат.

Он призвал руководство Пенитенциарной службы безотлагательно расследовать законность заключения Ахмедли в карцер, лишения его медицинской помощи, бесчеловечного обращения с ним сотрудников СИЗО по имени Махир и Фуада Гурбанова.

Активист ПНФА Фуад Ахмедли был арестован 18 августа 2016 года. Он обвиняется по статьям 302 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности) и 308-1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и Службы государственной безопасности говорится, что Фуад Ахмедли, работавший оператором в «Центре звонков» ООО “Azərfon” , передавал отдельным лицам частную информацию, распечатку звонков и другую закрытую информацию. Ахмедли представляется также лицом связанным с сеть Фатуллаха Гюлена. Утверждается, что в доме Ахмедли найдены листовки, имеющие отношение к Гюлену.

Однако Ахмедли отвергает это обвинение и считает его сфабрикованным и политически мотивированным.

Правозащитные организации признали его политзаключенным. -05B06-