



Ещё 27 студентов будут получать стипендию от Azercell

2017 Январь 09 ( Понедельник ) 17:04:21

Определились победители Программы Студенческой Стипендии, которую Azercell Teleсom претворяет в жизнь с 2008 года. В результате поэтапного отбора Программы Студенческой Стипендии, 27 студентов были удостоены имени стипендиатов Azercell.

Наряду с ежемесячной стипендией от Azercell в размере 200 манатов до окончания учёбы, это студенты также получат возможность для расширения собственных познаний в сфере телекоммуникаций, участвовать на корпоративных мероприятиях, социальных проектах Компании и на различных курсах, а также право пройти стажировку в Компании. Среди победителей программы есть учащиеся Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского Государственного Экономического Университета, Университета АДА, Государственной Академии Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Университета Хязяр, Университета Кавказ, Гянджинского Государственного Университета, Нахчыванского Государственного Университета, Бакинской Высшей Нефтяной Школы, АГУНП, АГМУ, Мингячевирского Государственного Университета, АУАС и Гянджинского Аграрного Университета.

Отметим, что процесс отбора Программы Студенческой Стипендии состоял из 2 этапов. На первом этапе проводилась оценка онлайн заявок и документов, предоставленных студентами. В этот период специалисты Департамента Человеческих Ресурсов Azercell проводили презентации о программе в ВУЗах г. Баку и в регионах. Затем, студенты должны были выполнить письменные задания, состоящие из вопросов на логическое мышление, а также написать сочинения на различные темы на английском языке. Помимо этого, студенты также проходили очное интервью с IQ специалистами и сотрудниками и руководящими работниками Azercell. Данный процесс позволил оценить академические знания, кругозор, интерес к науке и образованию и другие особенности кандидатов.

Следует отметить, что Программа Студенческой Стипендии, была представлена в 2008 году. По сей день более 120 студентов, обучающихся в различных университетах Азербайджана, носят почётное имя стипендиата компании Azercell.

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Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.