



Пропаганда терроризма руководством ANS приобщена к уголовному делу – прокуратура

2017 Январь 09 ( Понедельник ) 16:46:53

Сообщения некоторых СМИ о начале уголовного дела против руководства лишенного лицензии телеканала ANS не соответствуют действительности. Об этом заявил сегодня глава пресс-службы генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

Вместе с тем, он признал, что материалы, собранные в генпрокуратуре о призывах должностных лиц ANS, направленных на пропаганду терроризма, приобщены к уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении по тяжким преступлениям.

Согласно Султанову, сторонники движения «Хизмет» в образовательных учреждениях и других структурах Азербайджана длительное время под предлогом исполнения религиозных обрядов совершали действия, направленные на посягательство на права человека, разжигание социальной и религиозной вражды и ненависти.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по этому делу продолжаются.

На сегодняшний день, широкой общественности известны только двое людей, арестованных по этому делу – активист партии Народного фронта Фуад Ахмедли и помощник главы этой организации, финансовый директор газеты «Азадлыг» Фаиг Амиров. -03D-