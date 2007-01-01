

Т.Багирзаде: “Госпереворот совершил Ильхам Алиев, а не мы» (ОБНОВЛЕНО) 2017 Январь 09 ( Понедельник ) 18:29:37

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На судебном процессе по «Нардаранскому делу» 9 января начались заключительные выступления адвокатов. Защитник Ялчин Иманов ходатайствовал об обновлении судебного следствия, обосновав это тем, что прокурор ссылался на не расследованные в суде доказательства. В частности, на решение о спецоперации в Нардаране 26 ноября 2015 года. Однако это решение не было исследовано в суде. Кроме того, прокурор исказил показания обвиняемых. «На этапе исследования документов обвиняемые были отстранены от процесса, что незаконно. С учетом всего этого, просим обновить судебное следствие», - сказал Иманов. Адвоката поддержал и лидер движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде. «Прокурор в своем выступлении ссылался на некую книжку «Обращение Тале Багирзаде». Но суд не исследовал это. Книжку подготовили в самом «бандотделе» (Главное управление по борьбе с организованной преступностью). То, что они написали об Ильхаме Алиева – это их мысли. Прокурор утверждает, что в моих выступлениях были антигосударственные призывы. Это ложь. Эти выступления выложены в Youtube. Там нет ни одной фразы против государства », - сказал Багирзаде. На его взгляд, судебный процесс прошел при вмешательстве главы МВД Рамиля Усубова. Кроме того, по мнению Багирзаде, и сам Ильхам Алиев контролировал процесс. «У меня есть к нему «сердечные слова». Говорят, что мы готовили госпереворот, хотели насильственно захватить власть. На самом деле, в течение 11 лет это государство насиловали МНБ и его генералы. Пусть Ильхам Алиев услышит меня, это он сам совершил госпереворот», - сказал Багирзаде. Зампред ПНФА Фуад Гахраманлы в свою очередь, отметил, что в начале процесса хотя и были формально попытки соблюдать процессуальные нормы, однако затем началось откровенное беззаконие. « Этот процесс показал предвзятость властей к нам, нежелание провести объективное расследование. Наши выступления адресованы не суду, а властям. Вы, суд, прекрасно знали, что мы ни в чем не виновны. Вы берете на себя этот позор. Вы сегодня без всякого разбирательства готовитесь подписаться под приговором», - сказал Гахраманлы. Адвокат Абиль Байрамов заявил о невиновности всех подсудимых. Он сказал, что его подзащитного Закира Мустафаева подвергали неимоверным пыткам. Говоря об абсурдности обвинения адвокат сказал: «Обвинение утверждает, что у Закира Мустафаева был обнаружен автомат с магазином, но самого оружия в деле нет». Адвокат Гюльшан Салманова, защищающая права Рамина Ярыева сказала, что на момент ареста он был несовершеннолетним. По словам адвоката, она с трудом получила встречу с Ярыевым , это делалось специально, чтобы следы насилия на теле Ярыева зажили. «Он был в тяжелом психологическом состоянии. Поскольку он был несовершеннолетним, его законным представителем признали сотрудника исполнительной власти, что незаконно, поскольку родители парня живы-здоровы», - сказала адвокат. Она обратила внимание , что по данным следствия в заднем кармане брюк у Ярыева была обнаружена граната . «Как можно пометить гранату в задний карман узких джинсовых брюк?» Адвокат отметила, что операция завершившаяся убийством 6 людей, арестом невинных, стала результатом некомпетентности сотрудников ГУБОП. Она также указала, несмотря на наличие видеосъемки операции, в суде ее не представили. Адвокат Ялчин Иманов обратил внимание, что это первый процесс, когда свидетелей вызывали в полицию и требовали давать нужные следствию показания. Адвокат Немат Керимли обратил внимание, что следствие не установило кто убил двух полицейских. Он сказал, что его подзащитный Фуад Гахраманлы был арестован только за свои статусы в «фейсбук» 11 января. Адвокат Зибейда Садыгова обратила внимание , что в теле ее подзащитного Шамиля Абдулалиева до сих пор находятся две пули. Процесс будет продолжен 11 января.—36C06— * * * 2017 Январь 09 (Понедельник) 14:19:18 Сегодня на судебном процессе по «Нардаранскому делу» начались заключительные выступления адвокатов. Защитники считают уголовное дело необоснованным и просят суд оправдать обвиняемых. Выступления адвокатов продолжаются. Ранее гособвинитель призвал осудить лидера Движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде к пожизненному заключению. Остальным 17 подсудимым прокурор потребовал от 10 до 20 лет лишения свободы. Обвиняемые были задержаны в ходе спецоперации 26 ноября 2015 г в Нардаране. Им были предъявлены обвинения в попытке насильственной смены конституционного строя, терроризме, убийстве, незаконном хранении оружия и др. Гахраманлы обвинялся в антигосударственных призывах, разжигании межнациональной розни, призывах к массовым беспорядкам. Правозащитники признали всех обвиняемых политзаключенными.—06D--