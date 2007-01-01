



Журналистке запретили выезд из страны

2017 Январь 09 ( Понедельник ) 12:04:16

Журналистке телеканала ANS Ганире Аташовой введен запрет на выезд из Азербайджана. Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, это ограничение введено в связи с уголовным делом против телеканала по статье 214.2 (призыв к террору, пропаганда терроризма).

Примечательно, что в отношении руководителей телеканала такого ограничения нет.

При этом, по словам адвоката, неизвестно когда было начато уголовное дело.

Аташова узнала о запрете 27 октября 2016 г. при вылете в Стамбул. По словам адвоката, Аташова работала на телеканале по контракту и не занимала должностей.

Аташова подала жалобу в порядке судебного надзора на решение об ограничении прав.

Примечательно, что все это время руководство телеканала молчит о происходящем и не говорит о нарушении прав своих сотрудников. Этот проправительственный телеканал традиционно рассчитывает на то, чтобы договориться с властями и никогда не жалуется в международные организации.

За последние годы ANS ежегодно объявлял Ильхама Алиева и членов его семьи "человеком года", полагая, что это является гарантией существования телеканала.

Отметим, что телеканал ANS был закрыт в июле этого года после попытки переворота в Турции. Власти Азербайджана обвинили телеканал в поддержке терроризма и предоставлении эфира турецкому проповеднику Фетула Гюлену, которого Анкара обвиняет в организацию попытки госпереворота. Аташова, находясь в служебной командировке в США, взяла интервью у Гюлена.

Тогда же руководителей телеканала вызывали на допрос в генпрокуратуру. –05C06--