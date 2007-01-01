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Общество 2017
Адвоката не допускают к арестованным беженцам из Джебраила

Адвоката не допускают к арестованным беженцам из Джебраила

2017 Январь 09 ( Понедельник )  11:07:37
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Адвоката Эльчина Садыгова не допускают к своим подзащитным, арестованным за участие в акции протеста против отключения электричества в поселках для вынужденных переселенцев в Биласуварском районе. Об этом адвокат заявил агентству Turan.

Садыгов защищает права двух вынужденных переселенцев из Джебраильского района Джалала Гулиева и Заура Фейрузлу. Они были арестованы за участие в акции протеста в Биласуварском районе против отключения электричества. Им были предъявлены обвинения по статьям 186.2 (повреждение чужого имущества), 233 (совершение действий, направленных на нарушение общественного порядка) и 315 (оказание сопротивления представителю власти с применением насилия) УК.

Отказ в допуске адвоката к подзащитным мотивируется  администрацией СИЗО отсутствием письма-разрешения из прокуратуры.

Садыгов направил соответствующее письмо в прокуратуру еще в конце прошлого года. Но до сих пор не получил ответа.

Садыгов обжаловал арест Гулиева и Фейрузлу.

По его словам, хотя дата рассмотрения жалобы в Ширванском апелляционном суде еще не назначена, на взгляд Салыгова, это произойдет не позже этой рабочей недели.

По данным адвоката,  в связи с акцией протеста в Биласуваре арестованы еще несколько человек.

Напомним, что группа вынужденных переселенцев района 22 декабря перекрыла трассу Биласувар-Имишли из-за отключения электричества в их поселке.

Полиция применила силу против участников, с обеих сторон были пострадавшие.

Подача электричества в 11 поселков вынужденных переселенцев  была восстановлена при условии поэтапном погашении задолженности. –05D06--

 

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