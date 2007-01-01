



Прокуратура об убийстве в “Dəmirci Tower”

2017 Январь 08 ( Воскресенье ) 12:24:44

Убийство в офисе компании «Иракские авиалинии» бизнес-центр “Dəmirci Tower” совершено на почве личной неприязни, говорится в сообщении прокуратуры города Баку.

Согласно тому же источнику, работающий водителем в в азербайджанском представительстве компании «Иракские авиалинии», гражданин Азербайджана 1989 года рождения Баширов Эльшан Рафаят оглу в результате спора, произошедшего на основе личной неприязни, преднамеренно убил менеджера по продажам этой же структуры Агаали Али Валид оглу. Баширов смертельно ранил Агаали пять раз выстрелив него из принадлежащей ему винтовки "Винчестер».

По факту начато уголовное дело по статье 120.1- (умышленное убийство) УК АР.

Баширов сдался полиции, передав им также орудие преступления. Следствие продолжается.

Отметим, что брат убитого является работником посольства Ирака в Баку. Это подтверждается и в заявлении посольства Ирака. В то же время, посольство заявило, что инцидент не имеет отношения к посольству.—06D-