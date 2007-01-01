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Общество 2017

Убийство в “Dəmirci Tower”

2017 Январь 07 ( Суббота )  15:42:38
Azərbaycan

В субботу днем  в Баку, бизнес-центре “Dəmirci Tower” , расположенном  возле станции метро «Хатаи» было  совершено убийство.

Как передает Turan,  инцидент произошел на третьем этаже здания, в офисе компании «Иракские авиалинии».

По словам очевидцев, в  офисе  раздались несколько выстрелов.  Спустя полчаса на место происшествия прибыли сотрудник  полиции. По неофициальной информации, преступление совершил житель Баку, работающий в компании водителем. Он задержан. Его жертва – 23-летний молодой человек также являлся  гражданином  Азербайджана.

В Хатаинском районном управлении полиции подтвердили информацию о задержании в качестве подозреваемого лица  сотрудника компании.

Деталей происшествия в полиции,  однако, не раскрыли, сославшись на то, что  о подробностях  будет в сообщении МВД.-06В-

 

 

 

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