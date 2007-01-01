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Общество 2017
Израильского блогера могут выдать Азербайджану

Израильского блогера могут выдать Азербайджану

2017 Январь 07 ( Суббота )  13:43:12
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Решение об экстрадиции в Азербайджан гражданина Израиля, блогера Александра Лапшина, задержанного в Беларуси,  уже вынесено. Об этом 6 января в соцсети "Живой журнал" сообщила его подруга Екатерина со слов самого блогера, который сейчас находится в минском СИЗО, сообщил сайт  IzRus.

"Александр передал, что несколько дней назад в СИЗО  представители силовых ведомств  сообщили ему, что решение о его экстрадиции уже вынесено.

Достигнута договоренность, что после доставки в Баку, его сразу вышлют в Израиль, передав  представителю этой страны.

Однако  никаких бумаг или документов, подтверждающих эту договоренность, Лапшину не представили , пишет его сестра.

По словам Екатерины, на беседе не присутствовали представители консульства Израиля или МИДа Беларуси, не  было  даже адвоката.

В консульстве Израиля родственникам Лапшина заявили, что никаких договоренностей по его поводу нет.

Напомним, что Лапшин был задержан  15 декабря в Минске по запросу Азербайджана по обвинению  в антиправительственных призывах и незаконном пересечении госграницы.

Ранее МИД Израиля обратился к властям Беларуси с призывом  не выдавать Лапшина в Азербайджан.

Напомним, что  Генпрокуратура Азербайджана обвиняет Александра Лапшина в том, что он  незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана, где делал открытые призывы признать Независимость Нагорного Карабаха и обвинял Азербайджан в нарушении прав армян. -02D-

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