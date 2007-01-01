



Израильского блогера могут выдать Азербайджану

2017 Январь 07 ( Суббота ) 13:43:12

Решение об экстрадиции в Азербайджан гражданина Израиля, блогера Александра Лапшина, задержанного в Беларуси, уже вынесено. Об этом 6 января в соцсети "Живой журнал" сообщила его подруга Екатерина со слов самого блогера, который сейчас находится в минском СИЗО, сообщил сайт IzRus.

"Александр передал, что несколько дней назад в СИЗО представители силовых ведомств сообщили ему, что решение о его экстрадиции уже вынесено.

Достигнута договоренность, что после доставки в Баку, его сразу вышлют в Израиль, передав представителю этой страны.

Однако никаких бумаг или документов, подтверждающих эту договоренность, Лапшину не представили , пишет его сестра.

По словам Екатерины, на беседе не присутствовали представители консульства Израиля или МИДа Беларуси, не было даже адвоката.

В консульстве Израиля родственникам Лапшина заявили, что никаких договоренностей по его поводу нет.

Напомним, что Лапшин был задержан 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана по обвинению в антиправительственных призывах и незаконном пересечении госграницы.

Ранее МИД Израиля обратился к властям Беларуси с призывом не выдавать Лапшина в Азербайджан.

Напомним, что Генпрокуратура Азербайджана обвиняет Александра Лапшина в том, что он незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана, где делал открытые призывы признать Независимость Нагорного Карабаха и обвинял Азербайджан в нарушении прав армян. -02D-