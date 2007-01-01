AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Руфата Сафарова перевели в колонию N9

Руфата Сафарова перевели в колонию N9

2017 Январь 07 ( Суббота )  13:13:54
English Azərbaycan

Бывший следователь Зардобской районной прокуратуры Руфат Сафаров 6 января был переведен из СИЗО в колонию номер 9, где содержатся бывшие работники правоохранительных органов.  Об этом Turan сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, в последние дни в СИЗО к Сафарову поместили рецидивиста, проведшего в тюрьмах 25 лет, который пытался провоцировать Руфата на конфликт.

Как отметил адвокат, после обращений к руководству Пенитенциарной службы и широкого освещения данного вопроса в СМИ, Сафарова,  наконец, перевели в колонию.

* Руфат Сафаров был осужден в сентябре 2016 год к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки,  а до того его уволили из прокуратуры  «за нарушение норм поведения».  22 декабря апелляционный суд оставил в силе приговор в отношении Сафарова.

Его отец – бывший активист правящей партии Эльдар Сабироглу, который долгое время был членом парламента , а затем пресс-секретарем Министерства обороны,  после увольнения стал критиковать  главу президентской администрации  Рамиза Мехтиева за бездарность, после чего и начались гонения на Руфата Сафарова. -06B-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com