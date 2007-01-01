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Общество 2017
Осадки не ожидаются

Осадки не ожидаются

2017 Январь 07 ( Суббота )  13:02:57
English Azərbaycan

В воскресенье в Баку и на Апшероне сохранится пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит ночью +1+4 градуса, а днем  будет до +14, сообщили синоптики.

Указанный температурный режим сохранится и в понедельник. В последующие дни температура воздуха понизится на несколько градусов, однако  осадков по- прежнему не будет.

По районам страны 8 января также осадков не будет, ночью от – 2 градусов  мороза до +3. Днем +10+14, а местами до  +17 градусов.

В горах  ночью будет - 2 мороза,  днем +4+9 градуса.—06D—

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