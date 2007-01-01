



Депутат осудил насилие судоисполнителей против девочки и женщины

2017 Январь 07 ( Суббота ) 12:22:48

Судоисполнители в Губинском районе применили силу против 10-летней Нурай Байрамзаде и ее тети. Инцидент связан с исполнением судебного решения о передаче девочки объявившемуся спустя много лет отцу. При этом, девочка хочет остаться с тетей, которая ее воспитывала несколько лет после смерти матери. Об этом Turan рассказал депутат от Губинского района Вахид Ахмедов.

По словам парламентария, он говорил по данному вопросу с председателем Губинского районного суда. Тот хотел примирить стороны, но когда этого не получилось, был вынужден применить нормы права, согласно которым, ребенка следует передать отцу.

Тетя девочки подавала апелляционную и кассационную жалобы, однако вышестоящие судебные инстанции оставили в силе решение первой инстанции.

Депутат Ахмедов считает недопустимым и принудительный отъем ребенка и применение для этого силы против девочки и ее тети. Депутат сказал, что расследует данный вопрос и обратится в соответствующие структуры.

«Это недопустимо. Всему есть свой предел. Я не оспариваю решение суда. Однако применение судоисполнителями силы, причем, против девочки и женщины, несовместимо ни с национальным менталитетом, ни с человеческой этикой.

Я говорил об этом с замминистра юстиции. Мне сказали, что они в курсе и будут приняты необходимые меры», - резюмировал Ахмедов.

Видеозаписи применения силы судоисполнителями распространены в Интернете. —05C--