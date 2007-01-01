



Срок ареста Фуада Ахмедли и Фаига Амирова продлен

2017 Январь 06 ( Пятница ) 18:09:20

Насиминский районный суд Баку 6 января продлил еще на два месяца сроки ареста активиста партии Народного фронта Фуада Ахмедли и финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирова – до 12 марта. Об этом Turan сообщил адвокат Асабали Мустафаев.

По его словам, сроки ареста продлены по представлению прокуратуры, адвокат назвал это необоснованным.

«Прокуратура мотивировала продление срока потребностью в проведении следственных действий. Похоже , что собирают доказательства вины после ареста», - сказал Мустафаев, отметив, что реальных доказательств, обосновывающих содержание их под стражей, нет.

«У Фуада Ахмедли нет возможности влиять на ход следствия или скрываться. Зачем же его держать под стражей?», - сказал Мустафаев.

Он отметил, что уже направил в Европейский суд по правам человека жалобу на арест Ахмедли.

Напомним, что Ахмедли и Амиров были арестованы в августе 2016 г. по обвинению в связях с турецким проповедником Фетулла Гюленом.

Ахмедли обвиняют в распространении личных данных абонентов сотовой компании «Азерфон», где он работал.

Амиров обвиняется в разжигании межрелигиозной розни, как представитель Гюлена в Азербайджане. -05В-