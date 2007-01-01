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Общество 2017
Пенитенциарная служба не комментирует суицид заключенного

Пенитенциарная служба не комментирует суицид заключенного

2017 Январь 06 ( Пятница )  16:30:17
English Azərbaycan

Сегодня ряд СМИ сообщили о самоубийстве в колонии номер 15 (строгий режим) заключенного Махира Асланова 1984 года рождения.

По неофициальным сведениям , он повесился на своем ремне на спортплощадке колонии.

На запрос  Turan глава пресс-службы Пенитенциарной службы Мехман Садыгов отказался прокомментировать это сообщение.  «Мы такие вещи не комментируем», - неопределенно сказал он, не пояснив что же тогда он должен комментировать. -05В-

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