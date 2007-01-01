AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Движение автомобилей на ряде улиц Баку ограничивается

Движение автомобилей на ряде улиц Баку ограничивается

2017 Январь 06 ( Пятница )  16:19:06
English Azərbaycan

В связи с ремонтными работами с 6 января по 9 января вводится ограничение на движения автомобилей на ряде улиц столицы.

Так, в связи с разбором рельс на пересечении проспектов Нефтчиляр и Нобеля, эта дорога  будет закрыта частично.

В связи с проведением водопровода будет закрыт участок улицы Джафар Хандана между улицами Шовкат Мамедовой и Ибрагимпаша Дадашева.

Ограничение движения коснется и улицы Наджафа Нариманова, где укладывают асфальт. –71D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com