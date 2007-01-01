



Родственников Джамала Али выпустили из полиции (обновлено)

2017 Январь 06 ( Пятница ) 14:36:15

Мать и четверых родственников рэпера Джамала Али отпустили вечером 6 января из управления полиции города Баку, где они находились с утра.

Как сообщил Джамал Алиев агентству Turan, его матери сказали, чтобы сын «не допускал оскорблений», и ее не будут беспокоить.

На вопрос, кого он оскорбил, рэпер сказал: «Я говорил, что есть на самом деле и то, что я чувствую». Он также обещал записать новый клип «покультурнее, но с большей критикой».

«Мне не удобно, что родственников беспокоят из-за меня. Я позвоню и попрошу у них извинения», - сказал он.-16В06--

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Мать и несколько родственников находящегося в политэмиграции в Германии рэпера Джамала Али доставлены в главное управление полиции города Баку.

По словам рэпера, от них потребовали добиться от Джамала Али удаления видеоклипа «Дедушка памятник», размещенного на Youtube.

Мать рэпера Гюльшан Алиеву еще вчера доставили в Сабунчинское управление полиции, сказал Turan Джамал Али.

«Матери сказали, что ее задержали из-за меня. Сделали предупреждение, чтобы я удалил видео с youtube. Сегодня опять пришли, но уже забрали в Главное управлении полиции города Баку», - сказал рэпер.

Джамал Али заявил, что не удалит видео. “Пусть Ильхам Алиев уйдет в отставку, тогда удалю», - сказал он, отметив, что его мать является пенсионеркой.

Отметим, что указанный клип в жанре рэпа критикует нарушения прав человека и преследование граждан за выражения своего мнения.

В свою очередь, в пресс-службе МВД агентству Turan сказали, что не располагают информацией о задержании матери и родственников Али.

Джамал Алиев в марте 2012 г. на молодежном митинге во время исполнения песни допустил нецензурную брань и был арестован на 10 суток , во время ареста подвергался побоям.

После освобождения – накануне песенного конкурса «Евровидение 2012» в Баку он эмигрировал из Азербайджана. –16C06—