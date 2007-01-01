



Мирвари Гахраманлы угрожают

2017 Январь 06 ( Пятница ) 12:35:44

Глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы сообщает об угрозах в свой адрес после того, как она раскритиковала власти за взрыв на газопроводе в Сангачале 26 декабря.

В беседе с корреспондентом Turan она отметила, что и ранее получала угрозы. Однако после взрыва на газопроводе угрозы носят систематический характер.

«Пока не буду называть имен, но против меня ведется кампания в социальных сетях. От меня требуют не говорить об авариях в нефтедобывающей сфере, а только хвалить SOCAR.

Мне заявляют, что все что я пишу об авариях и политзаключенных передается в администрацию президента», - сказала Гахраманлы.

Она не исключает, что за угрозами стоят госчиновники.

«Я постоянно критикую нефтяную стратегию властей, плохие условия нефтяников. Я виню в авариях и человеческих жертвах чиновников, а также критикую необоснованные аресты молодежных активистов», - сказала Гахраманлы.

Она отметила, что пока не будет подавать официальных жалоб в связи с угрозами, но если они не прекратятся, то сделает это.

Глава пресс-службы SOCAR Низамеддин Гулиев на просьбу Turan прокомментировать угрозы, заявил, что данный вопрос не имеет и не может иметь отношения к госнефтекомпании. –06D--