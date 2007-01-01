



ЧП на морской платформе SOCAR

2017 Январь 06 ( Пятница ) 00:44:14

На морском месторождении "Алят-Дениз" на платформе №41 нефтегазодобывающего управления (НГДУ) им. Н. Нариманова госнефтекомпании SOCAR вечером 4 января произошло обрушение нижней части емкости с дизельным топливом.

При обрушении емкости никто не пострадал.

Как сообщили в SOCAR, в результате принятых мер была установлена временная емкость, чтобы обеспечить электроснабжение платформы.

В компании также отметили, что разлива содержимого емкости в море удалось избежать.

Это уже четвертое чрезвычайное происшествие на объектах SOCAR за последний месяц.

15 декабря на нефтесборном пункте № 3 того же НГДУ им. Н.Нариманова обрушилась эстакада, в результате чего в море упали 10 нефтяников, которых не удалось спасти.

27 декабря и 2 января произошел взрыв на магистральном газопроводе в Сангачале. –06D--



