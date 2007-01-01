



Прокурор призвал осудить оппозиционного активиста на 6 лет

2017 Январь 05 ( Четверг ) 18:14:31

5 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу активиста движения NİDA Эльгиза Гахрамана, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, с заключительным словом выступил гособвинитель. Он призвал осудить активиста на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

В материалах уголовного дела единственным доказательством того, что Гахраман занимался наркоторговлей является оперативная информация, поступившая в ГУБОП. Даже в показаниях, выбитых у Гахраманова под пытками указывается, что он «нашел» наркотики и хотел использовать «в целях личного пользования».

В ходе суда никаких доказательств Гахраману предъявлено не было. Сам активист и его адвокат заявили, что признания у него выбивались под пытками.

Истинная причина ареста Гахрамана – иронический пост в Фейсбуке, где он написал, что сравнение сына Ильхама Алиева с шахом Исмаилом - смешно. –06D--