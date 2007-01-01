AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Поиски 9 нефтяников так и не дали результата

Поиски 9 нефтяников так и не дали результата

2017 Январь 05 ( Четверг )  17:30:40
English Azərbaycan

  По прошествии  25 дней, поиски 9 пропавших нефтяников в Гарадагском районе, результатов не дали. Напомним, что в тот день штормовой ветер снес часть металлической эстакады и жилой вагон с 10 нефтяниками. Спустя сутки тело одного из них было обнаружено спасателями. Найти остальных не удалось.

Специальный штаб, созданный для поисковых работ, привлек для этой цели более 10 судов, вертолеты и водолазов, однако это не помогло. Поиск пропавших нефтяников продолжается круглые сутки, говорится в сообщении штаба. -02D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com