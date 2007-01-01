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Общество 2017
Лейла Юнус объявлена «Правозащитником года»

Лейла Юнус объявлена «Правозащитником года»

2017 Январь 03 ( Вторник )  10:23:18
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Азербайджанский “Центр мониторинга политзаключенных” объявил директора Института мира и демократии Лейлу Юнус «Правозащитником года». Она удостоена этого звания за многолетнюю самоотверженную работу  по защите прав человека, а также усилия по информированию международного сообщества о проблеме политзаключенных в Азербайджане в 2016 году, говорится в сообщении Центра.

«Несмотря на давление и репрессии  со стороны властей, арест и пытки, подрыв здоровья,  Лейла Юнус,  не была сломлена и продолжает работу в этой самом важном для демократии направлении», - сказал Turan глава НПО “Центр мониторинга политзаключенных».

«Мы, желаем Лейле ханум  крепкого здоровья и успехов. Почетная грамота о присуждении ей звания «Правозащитник  года» будет ей  вручена от имени бывших политических заключенных», - сказал Гасанов.

Отметим, что в 2013 году Лейла Юнус была награждена орденом Кавалера Почетного легиона Франции за борьбу за права человека, а также удостоена международной премии имени Теодора Хеккера. (Премия Хеккера вручается каждые два года людям, проявившим мужество и доблесть в защите свободы, демократии, мира и идеалов гуманизма.)

Лейла Юнус и ее супруг, политолог Ариф Юнус были арестованы летом 2014 г.  и осуждены соответственно к 8,5 годам и 7 годам лишения свободы. Впоследствии, в декабре 2015 г. реальные сроки им были заменены на условное наказание. В апреле 2016 г. они выехали на лечение за рубеж.

27 декабря Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил их кассационную жалобу и вернул дело в Бакинский апелляционный суд.

Центр мониторинга политзаключенных был учрежден в октябре 2014 г. группой бывших «узников совести». —06D--

 

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