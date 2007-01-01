



Следствие не отвечает на ходатайства адвоката Фуада Ахмедли

2017 Январь 02 ( Понедельник ) 20:52:35

Следственный орган не дал ответа на ходатайства адвоката активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Ахмедли. Адвокат Асабали Мустафаев намерен обжаловать бездействие следствия.

14 декабря адвокат Асабали Мустафаев представил следствию два ходатайства. Первое было в связи со здоровьем Ахмедли. Защита просила проведение экспертизы на предмет невозможности содержания его в заключении по состоянию здоровья. Ахмедли страдает от болей, а проводить обследование и лечение в тюремных условиях невозможно, считает адвокат.

Другое ходатайство связано с возвращением вещей, изъятых во время обыска в доме – персонального компьютера Ахмедли, пенсионной карты его бабушки, медицинских страховых документов активиста. Эти документы не имеют какой-либо значимости для следствия, считает защита.

Однако как сообщил Turan адвокат Мустафаев, следствие за указанный период не ответило на ходатайства.

Адвокат намерен предпринять адекватные действия и обжаловать бездействие следственного органа.

Расследование по делу Ахмедли проводит Следственное управления по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры.

31 декабря Мустафаев посетил Ахмедли в Кюрдаханском СИЗО.

Активист сохраняет бодрость духа. Однако, он все еще испытывает серьезные проблемы со здоровьем в связи с легочным заболеванием.

28 декабря у Ахмедли скончалась бабушка. Однако руководство Пенитенциарной службы не удовлетворило просьбу адвоката отпустить активисты на поминки.

Активист ПНФА Фуад Ахмедли был арестован 18 августа 2016 года. Он обвиняется по статьям 302 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности) и 308-1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и Службы государственной безопасности говорится, что Фуад Ахмедли, работавший оператором в «Центре звонков» ООО “Azərfon” , передавал отдельным лицам частную информацию, распечатку звонков и другую закрытую информацию. Ахмедли представляется также лицом связанным с сеть Фатуллаха Гюлена. Утверждается, что в доме Ахмедли найдены листовки, имеющие отношение к Гюлену.

Однако Ахмедли отвергает это обвинение и считает его сфабрикованным и политически мотивированным.

Правозащитные организации признали его политзаключенным. -05B06-