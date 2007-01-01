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Общество 2017
Пять граждан Камеруна погибли в Баку

Пять граждан Камеруна погибли в Баку

2017 Январь 02 ( Понедельник )  11:25:53
Azərbaycan

1 января в Ясамальском районе Баку на съемной квартире  обнаружены тела пяти граждан Камеруна, говорится в сообщении МЧС.

Причина смерти не сообщается, как и точный адрес и то, чем занимались в Баку африканцы. Известно лишь, что они арендовали квартиру.

 Можно предположить, что эти люди могли отравиться угарным газом. Не исключается также и криминальная версия, учитывая частое участие африканцев в наркоторговле.

 МВД пока не комментирует данный факт.-02D-

 

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