Группа правозащитников представили к помилованию 27 политзаключенных 2017 Февраль 17 ( Пятница ) 17:13:16

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Группа правозащитников представили в комиссию по вопросам помилования и совместную рабочую группу по правам человека список 27 политзаключенных. Это сделано с целью включения их в предполагаемое распоряжение о помиловании к Новруз байраму. Об этом Turan сообщила глава Азербайджанского национального комитета Хельсинкской гражданской ассамблее Арзу Абдуллаева. Список составлен с участием Арзу Абдуллаевой, Новеллы Джафароглу, Саиды Годжаманлы, Саадат Бананъярлы, Аваза Гасановым и Мирвари Гахраманлы. Как пояснила Абдуллаева, в список включены лица, политические мотивы преследования которых не вызвали сомнения местных и международных правозащитных организаций, представителей Совета Европы. Речь прежде всего идет об «узниках совести», признанных Amnesty International, в отношении которых есть решения ЕСПЧ, сказала она. В частности, это лидер движения РЕАЛ Ильгар Мамедов, журналист Сеймур Хази, молодежные активисты NİDA – Илькин Рустамзаде, Гияс Ибрагимов, Байрам Мамедов, Эльгиз Гахраманлы, блогеры Абдул Абилов, Рашад Агааддин, Ровшан и Руфат Захидовы (родственники Ганимата Захида), активисты ПНФА - Эльвин Абдуллаеве и Мурад Адилов, Фуад Ахмедл, Фуад Гахраманлы, финдиректор газеты «Азадлыг» Фаиг Амиров, экс-министр Али Инсанов. Комментируя по просьбе Turan разницу списков политзаключенных у различных групп правозащитников, Абдуллаева сказала, что если представить к помилованию 90 или 160 лиц, «то все равно их всех не выпустят». «Мы включили известных лиц. Тех, кого лично знаем, дела, которых были расследованы журналистами и правозащитниками. Список мог быть и более обширным. Однако единого мнения нет ни у местных, ни у международных организаций. Конечно, все они достойны защиты и защищаются. Поэтому мы включили лиц, по которым до сих получили международную поддержку, к защите которых присоединился Совет Европы, Международная Амнистия, есть решения ЕСПЧ. Мы пришли к согласию между собой по этим лицам и на первом этапе представили их”, - сказала Абдуллаева.—06B--