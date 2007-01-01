AZ

RU

EN





 
Политика 2017

Группа правозащитников представили к помилованию 27 политзаключенных

2017 Февраль 17 ( Пятница )  17:13:16
English Azərbaycan

Группа правозащитников представили в комиссию по вопросам помилования и совместную рабочую группу по правам человека список 27 политзаключенных. Это сделано с целью  включения их в предполагаемое распоряжение о помиловании к Новруз байраму. Об этом Turan сообщила глава Азербайджанского национального комитета Хельсинкской гражданской ассамблее Арзу Абдуллаева. 

 
Список составлен с участием Арзу Абдуллаевой, Новеллы Джафароглу, Саиды Годжаманлы, Саадат Бананъярлы, Аваза Гасановым и Мирвари Гахраманлы. 
 
Как пояснила Абдуллаева, в список включены  лица, политические мотивы  преследования которых не вызвали сомнения  местных и международных правозащитных организаций, представителей Совета Европы. Речь прежде всего идет об  «узниках совести», признанных Amnesty International, в отношении которых есть решения ЕСПЧ, сказала она.
 
В частности, это лидер движения РЕАЛ Ильгар Мамедов, журналист Сеймур Хази, молодежные активисты  NİDA – Илькин Рустамзаде, Гияс Ибрагимов, Байрам Мамедов, Эльгиз Гахраманлы, блогеры Абдул Абилов, Рашад Агааддин, Ровшан и Руфат Захидовы (родственники Ганимата Захида), активисты ПНФА - Эльвин Абдуллаеве и Мурад Адилов,  Фуад Ахмедл, Фуад Гахраманлы, финдиректор газеты «Азадлыг» Фаиг Амиров, экс-министр Али Инсанов. 
 
Комментируя по просьбе Turan  разницу списков  политзаключенных у различных групп правозащитников,  Абдуллаева  сказала, что если представить  к помилованию 90 или 160 лиц,   «то все равно их всех не выпустят». 
 
«Мы включили известных лиц. Тех, кого лично знаем, дела, которых были расследованы журналистами и правозащитниками. 
 
Список мог быть и более обширным. Однако единого мнения нет ни у местных, ни у международных организаций.  Конечно, все они достойны защиты и защищаются.  Поэтому мы включили лиц, по которым до сих  получили международную поддержку, к защите которых присоединился Совет Европы, Международная Амнистия, есть решения ЕСПЧ.  Мы пришли к согласию между собой по этим лицам и на первом этапе представили их”, - сказала Абдуллаева.—06B-- 

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com