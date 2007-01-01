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Политика 2017
Двое сотрудников газеты «Азадлыг» допрошены в генпрокуратуре

Двое сотрудников газеты «Азадлыг» допрошены в генпрокуратуре

2017 Февраль 17 ( Пятница )  14:19:00
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Редактор газеты «Азадлыг» Суджеддин Шарифов и сотрудник редакции Хаял Бабаев накануне были допрошены в Следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры Азербайджана. 

 
Как сообщил агентству Turan Шарифов, у них по отдельности были взяты показания по уголовному делу финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирова.
 
Шарифова допрашивал следователь Агыль Алекперов, Бабаева – Анар Демирчиев.
Ранее они уже допрашивались по тому же делу.
 
**Амиров был арестован в августе 2016 года.  Ему предъявлены обвинения по статьям 283.1 (разжигание межрелигиозной розни) и 168.1 (посягательство на права человека под предлогом исполнения религиозных обрядов) УК. Следствие обвинило его в связях с движением «Хизмет» Фетулла Гюлена, которого в Турции объявили организатором неудавшегося госпереворота в июле 2016 года.-03B- 
 

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